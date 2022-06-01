Испания экстрадировала россиянку, похитившую полмиллиарда рублей из банка

Экс-сотрудница тюменского банка Инесса Бранденбург, вынесшая с подельником из хранилища более 560 миллионов рублей в спортивных сумках, экстрадирована из Испании в Россию, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, в 2018 году занимавшая высокую должность в одном из тюменских банков Бранденбург, воспользовавшись служебным положением, проникла в хранилище, откуда вынесла с сообщником в спортивных сумках свыше 560 миллионов рублей. Пропажу денег нашли лишь после выходных, а Бранденбург к тому времени уже на арендованном самолете добралась до Москвы, после чего покинула Россию.

Было возбуждено дело о краже (часть 4 статьи 158 УК РФ). Трое участников хищения были задержаны и приговорены к различным срокам лишения свободы. Бранденбург и еще один предполагаемый соучастник были объявлены в международный розыск. Обвиняемую задержали в Испании в сентябре 2021 года.

"Ходатайство Генеральной прокуратуры Российской Федерации о ее выдаче было удовлетворено. Сегодня в аэропорту города Мадрида женщину передали представителям российских правоохранительных органов для доставки в Москву", — рассказала Волк.

Ведомство не называет банк, однако речь идет о Сибирском банке реконструкции и развития (СБРР). По данным прокуратуры Тюменской области, совладелец и председатель правления банка СБРР Григорий Романюта совместно с экс-председателем правления Дмитрием Мануиловым создал группу для хищения денег, в которую, в частности, входила жительница Иркутска Инесса Бранденбург — ее специально приняли на должность заместителя председателя правления банка. Романюта и его сообщница организовали пополнение кассы банка из тюменского отделения ЦБ России наличными в сумме 561 миллион рублей под предлогом ожидаемого оттока клиентов в связи с понижением ставок. Затем Бранденбург забрала из хранилища деньги, заменив их канцелярскими товарами.

Из похищенных средств той же ночью около 350 миллионов в Тюмени забрал неустановленный мужчина для Романюты. Около 100 миллионов взяла себе Бранденбург, которая ночью на арендованном для нее за 1,1 миллиона рублей самолете Як-40 улетела в Москву, а затем в Берлин. Романюта, как и Бранденбург, был объявлен в международный розыск.

Источник: РИА Новости