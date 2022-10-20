Испания берется подготовить 400 военных для украинской армии

По ее информации, бюджет инициативы, в рамках которой планируется обучение 15 тыс. украинских солдат за два года и которой будут руководить непосредственно из Брюсселя, составит 106,7 млн евро. Как поясняют источники издания, показатель 400 военных для Испании, как и 15 тыс. для всего ЕС, является ориентировочным, поскольку будет зависеть от того, сможет ли Киев обойтись без них на период обучения.

ЕС взял на себя координацию, руководство и финансирование подготовки, которую некоторые страны сообщества уже начали проводить самостоятельно. Так, Испания проводила обучение 19 украинских солдат управлению зенитными ракетами Aspide, которые Мадрид решил передать Киеву. Ожидается, что в ноябре в королевство прибудет новая группа военных с Украины. Испанской стороне также, вероятно, придется обучать украинских солдат обращению с зенитными ракетами Hawk. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщал, что королевство передаст Киеву четыре ракетные установки.

Источник: ТАСС