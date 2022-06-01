Испания — самая популярная европейская страна у россиян для оформления шенгена

Эксперты туристической отрасли сообщили о снижении ажиотажного спроса среди россиян на получение виз в Европу, а также перечислили самые популярные у россиян страны для оформления шенгена. Реальную ситуацию с выдачей въездных документов раскрыл информационный портал TourDom.

«В течение прошлой недели было заметно увеличение спроса: люди интересовались визами. Но уже на этой неделе наблюдаем выравнивание запросов. Сейчас они приблизительно сопоставимы с уровнем августа», — отметил визовый эксперт Дмитрий Волков.

Что касается самых востребованных стран по числу обращений, специалисты сходятся во мнении, что бесспорным лидером является Испания. Ее выбирают благодаря скорости рассмотрения заявок и возможности оперативно записаться на подачу документов: слоты можно найти в течение одной-двух недель.

По словам россиянки, недавно получившей испанскую визу, за оформление шенгена ей пришлось заплатить уже удвоенный визовый сбор, однако никаких новых документов в посольстве у нее не требовали. «Когда я подавала доки, сотрудница посоветовала мне приложить ксерокопии всех страниц старого паспорта и сам паспорт, потому что у меня очень хорошая визовая история с испанцами, — рассказала девушка. — В результате дали визу на год. Рассмотрение документов заняло две недели».