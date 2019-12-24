Испанец поедет зимой на велосипеде из Магадана в Иркутск

Испанский путешественник Хосе Пахарес намерен проехать на велосипеде из Магадана в Иркутск. Это уже не первая попытка испанца покорить российские просторы зимой. Первая закончилась обморожением и долгим лечением.
В 2018 году Хосе поехал на велосипеде по трассе «Колыма». На Бурхалинском перевале он начал замерзать. Температура воздуха была под 50 градусов и испанца не спасла даже специальная экипировка и палатка. Путешественник уснул и не заметил, как соскочила перчатка. Его случайно нашли местные жители и доставили в ближайшее поселение. Уже в Магадане ему оказали необходимую медицинскую помощь, а долечивать руку пришлось в Сарагосе.
Теперь Хосе снова в России. С велосипедом, палаткой и запасом высококалорийной пищи. 27 декабря он отправится в путь, а в Иркутск собирается приехать 20 марта. В Магадане испанца встретили как родного. С ним лично пообщался мэр города Юрий Гришан, о чем сообщается на сайте мэрии. https://magadangorod.ru/press/news/index.php?id_4=50368
«Я понял, что такое настоящий холод, и в этот раз очень хорошо подготовился, поэтому надеюсь, что все будет хорошо», - цитирует Пахареса пресс-служба мэрии.Темы: Русская Испания