Испанцы смогут вернуться домой из России 10 апреля

Граждане Испании могут вернуться домой из России рейсом авиакомпании "Аэрофлот", который запланирован на 10 апреля, говорится в сообщении посольства Испании в РФ.
"Авиакомпания "Аэрофлот" проинформировала нас, что в ближайшую пятницу, 10 апреля, запланирован рейс в Мадрид. Если он будет подтверждён, то отправится из аэропорта Шереметьево в 6:40 и прибудет в Мадрид в 12:00 того же дня", - цитирует РИА Новости сообщение посольства.
По информации испанской дипмиссии, "Аэрофлот" согласен взять на борт испанских граждан, если будет достаточное число желающих, цена билета будет также зависеть от количества желающих". При этом в посольстве отметили, что билеты на рейс не будут доступны онлайн, в среду авиакомпания намерена уведомить о часах работы и пунктах продажи билетов. Посольство просит испанцев, желающих вернуться домой, отправить свои данные на электронную почту консульства, чтобы дипломаты могли передать списки в "Аэрофлот".Темы: Русская Испания