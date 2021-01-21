Информации о пострадавших при взрыве в Мадриде россиянах нет

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Посольство РФ в Испании следит за ситуацией вокруг взрыва в центре Мадрида, одной из наиболее вероятных причин которого власти называют утечку газа.
«Информации о пострадавших россиянах нет. Поддерживаем оперативную связь с экстренными службами города», - говорится в сообщении посольства.
В среду днём прогремел мощный взрыв в центре Мадрида. По предварительной версии, из-за утечки бытового газа взорвался дом престарелых при мадридской архиепархии. Скончались три человека, в том числе двое прохожих.