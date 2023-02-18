Грузинские воры в законе сколотили в Испании банду домушников

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Национальная полиция Испании пресекла деятельность преступной организации, в состав которой входили уроженцы Грузии и которая занималась грабежами квартир. Об этом говорится в распространенном в субботу пресс-релизе полиции.
Операция прошла при сотрудничестве с грузинскими властями. Как отметили в полиции, во главе группировки находились воры в законе. Полицейские смогли задержать 25 членов преступной организации, базировавшейся в провинции Мадрид. Их подозревают в совершении десятков краж со взломом в разных частях страны.
В ходе семи проведенных обысков правоохранительные органы изъяли многочисленные украшения, дорогостоящие часы, электронные устройства, музыкальные инструменты и наличные.