Готовится третья смена онлайн-лагеря для изучающих русский язык иностранцев 

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22-26 ноября 2021 года состоится третья смена онлайн-лагеря для молодежи из стран СНГ и Европы, изучающих русский язык. Возраст участников - 16-21 лет. Онлайн-лагерь пройдет на платформе Zoom. Участие детей в сменах онлайн-лагеря бесплатное.
Пятидневная смена онлайн-лагеря – это увлекательная досуговая и просветительская программа, в рамках которой представители молодежи разных стран, находясь за сотни и тысячи километров друг от друга, будут готовить авторские блюда, управляя процессом приготовления дистанционно, готовить совместные перфомансы, изобретать языки, позволяющие общаться без слов, и путешествовать, не выходя из дома. Каждый день участников лагеря будет ждать мастер-класс по теме дня, занятия в киношколе и другие развлекательные и познавательные мероприятия.
Акцент будет сделан на ведущий формат активностей – деятельность по собственному замыслу. Подросткам будут предлагаться разные направления деятельности, а конкретизировать их они могут они.
Также у подростков будет возможность уточнить и даже скорректировать тему дня, а также принять участие в подготовке мастер-класса или провести свой мастер-класс наряду с педагогом.
Время проведения мероприятий онлайн-лагеря – с 14.00 до 19.00 (время московское). Но не все пять часов придется провести за компьютером. В программе онлайн-лагеря предусмотрены творческие задания, которые можно выполнять самостоятельно в перерывах между прямыми эфирами в Zoom.
Онлайн-лагерь проводит Центр исследований в области образовательной политики «Эврика» в рамках гранта Министерства просвещения Российской Федерации.
Вопросы по участию в сменах онлайн-лагеря можно задать руководителю отдела международного сотрудничества в сфере образования Центра «Эврика» Ольге Петровне Логачевой, тел.: +79167913896, e-mail: ologacheva@eurekanet.ru