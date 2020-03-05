Гоша Куценко возвращается в Марбелью с новым серьёзным кино

Российский актер театра, кино, телевидения и дубляжа, кинорежиссер, сценарист, продюсер, певец и общественный деятель, заслуженный артист РФ Гоша Куценко – любимец публики. Спектакли, фильмы, концерты с его участием собирают полные залы. Актер в свою очередь платит зрителям ответной любовью. Мало кто из знаменитостей, только вернувшись из Перьми в Москву, уже на следующий день готов лететь в Марбелью на юг Испании.