Гоша Куценко возвращается в Марбелью с новым серьёзным кино

Российский актер театра, кино, телевидения и дубляжа, кинорежиссер, сценарист, продюсер, певец и общественный деятель, заслуженный артист РФ Гоша Куценко – любимец публики. Спектакли, фильмы, концерты с его участием собирают полные залы. Актер в свою очередь платит зрителям ответной любовью. Мало кто из знаменитостей, только вернувшись из Перьми в Москву, уже на следующий день готов лететь в Марбелью на юг Испании.
В 2018 году зрители 6-го Фестиваля Русского Кино в Марбелье отдали свои симпатии фильму "Врач" – режиссерскому дебюту Гоши Куценко. Тогда Гоша пробыл в Марбелье всего один день, но сотни зрителей фестиваля MIRFF-2018 могут похвастаться селфи с любимым актером.
И вот, вопреки вирусам и усталости, Гоша Куценко возвращается в этот гостеприимный фешенебельный курортный город, чтобы представить, как продюсер и исполнитель одной из главных ролей, свою новую серьезную работу – фильм режиссера Андрея Волгина "Балканский рубеж".
"Когда мы задумывали эту картину, мы сидели с моим товарищем близким, в 2012-ом году, в ресторане. И он говорит: "Слушай, чё ты комедии снимаешь? Спродюсируй серьёзное кино. Наподобие " Антикиллера", – вспоминает актер в интервью ведущему программы "Индустрия кино" Ивану Кудрявцеву.
В фильме Куценко играет командира секретной группы спецназа, которой поручено занять аэродром Слатина в Косове до прихода наших миротворцев. Реальный случай из серии драматических событий весны-лета 1999-го на Балканах, когда НАТО в обход ООН развязала войну против Югославии. Россия свой протест выразила знаменитым разворотом Примакова над Атлантикой и марш-броском в Приштину. В картине также играют Милош Бикович, Гойко Митич, Антон Пампушный, Равшана Куркова, Роман Курцын и Эмир Кустурица.
Спецоперация снята невероятно круто. Использованы все визуальные пиротехнические спецэффекты, на которые современная индустрия вообще способна. "У меня был момент, когда мы могли превратить фильм в продюсерскую картину, сделать удобный нам формат прокатный, двухчасовой, вырезать все жесткие вещи и сделать такую прилизанную агитку. Да, блокбастер о славе русского оружия. Мы же решили поставить памятник тому времени, людям. Это история и о марш-броске нашей колонны, о череде событий, которые были и, конечно, о спецоперации, которая предшествовала приходу нашей колонны", – комментирует Гоша Куценко.
Фильм " Балканский рубеж" участвует в конкурсной программе 8-го Фестиваля Русского Кино в Марбелье и будет представлен Гошей 7-го марта в кинотеатре в Пуэрто Банусе Cines Teatro Goya в 20:00. Не пропустите встречу с любимым артистом!
Полная программа показов MIRFF-2020 — на сайте www.mirff.comТемы: Русская Испания Культура