Глава дома Романовых переболела коронавирусом в Мадриде

«Все прошло благополучно, Великая княгиня сейчас здорова, но соблюдает карантин (и будет соблюдать его) столько времени, сколько предписывает санитарная служба», — заявил Закатов РБК.

«Я готовилась посетить Родину в мае, в дни празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Нынешние события застали меня в Мадриде, где, как Вы знаете, крайне тяжелое положение, и введены жёсткие карантинные меры. Возможно, в ближайшее время я не смогу выехать за пределы Испании. Мой самый любимый и близкий человек, надежда и опора – мой сын и наследник Великий Князь Георгий Михайлович находится в Москве. Мне тяжело и грустно быть в разлуке с ним, но я благодарю Бога, что мой сын, и в его лице наш Дом может приносить пользу Отечеству в этот суровый период, не только извне, но и непосредственно в России», - говорится в обращении Романовой.