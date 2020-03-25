Генпрокуратура РФ направила в Испанию запрос на экстрадицию директора компании «Лоджик-Девелопмент»

Генпрокуратура РФ направила в Министерство юстиции королевства Испания запрос на экстрадицию директора компании «Лоджик-Девелопмент» Захара Ивачева. Соответствующий документ на своей странице в Twitter разместил депутат Госдумы РФ Андрей Альшевских. Предпринимателя, находящегося в международном розыске, задержали в Испании в конце 2019 года.
«С целью ускорения разрешения вопроса его экстрадиции в Россию Генеральной прокуратурой РФ приняты необходимые меры, 25.03.2020 в НЦБ Интерпола МВД России направлено соответствующее поручение, а в министерство юстиции королевства Испании — дополнительное ходатайство», — говорится в письме Генпрокуратуры РФ, которое цитирует агентство «Уралбизнесконсалтинг».
По версии следствия, в период с апреля 2014 по февраль 2017 года директор ООО «Лоджик-Девелопмент», ООО Инвестиционная группа компаний «Лоджик-Девелопмент» создал видимость осуществления строительства шести многоквартирных многосекционных трехэтажных домов в пос. Светлый Арамильского городского округа, а также в городе Арамили. Полученные от дольщиков средства по его поручению были выведены со счетов застройщика. В результате без жилья остались порядка 400 человек.Темы: Русская Испания