Генпрокуратура не видит нарушений в декларации прокурора Москвы, у которого нашли недвижимость в Испании

Генпрокуратура России не нашла «обстоятельств, позволяющих усомниться в достоверности сведений» в декларациях о доходах прокурора Москвы Дениса Попова, сообщила пресс-секретарь Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Кира Ярмыш.
Как сообщает «Коммерсант», видео опубликовано в Twitter Алексея Навального.
Ранее ФБК выпустил расследование, в котором говорилось, что бывшей жене прокурора Ирине принадлежит дорогостоящая недвижимость в Испании и Черногории, а также рыболовная база в Астраханской области. На мать прокурора записан дом на Рублевке. ФБК потребовал отправить в отставку прокурора Москвы и начать против него расследование.
В ответ на обращение в ФБК пришло письмо из Генпрокуратуры от старшего прокурора управления служебных проверок и профилактики коррупционных и иных правонарушений Главного управления кадров. Он заявил, что госслужащие не обязаны указывать в декларации доходы бывших супругов. Кира Ярмыш на это заметила, что обнаруженная в Испании квартира была приобретена тогда, когда Денис Попов еще находился в браке со своей супругой. Кроме того, ФБК просил проверять не жену прокурора, а факт использования им недвижимости. Также остается неясным, на какие деньги было приобретено все это имущество.
Напомним, после выхода расследования пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что само назначение Дениса Попова на должность прокурора Москвы говорит о том, что никаких нарушений не найдено, поскольку перед этим проводится тщательная проверка. Депутаты Мосгордумы Максим Круглов («Яблоко») и Елена Шувалова (КПРФ) потребовали проверить информацию ФБК.Темы: Русская Испания