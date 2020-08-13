Футболиста Смолова обокрали в Барселоне

В одном из ночных клубов Барселоны у российского футболиста Фёдора Смолов украли часы стоимостью 300 тыс. евро.
Как сообщают испанские СМИ, Смолова обокрали 19 июля, когда «Сельта», за которую тогда играл Смолов на правах аренды, проводила матч против «Эспаньола». Однако Смолов в тот день не играл.
По данным издания El Caso, кража произошла в районе Порт-Олимпик. Группа молодых людей окружила Смолова и ограбила его. В тот же вечер футболист написал заявление в правоохранительные органы.
Сейчас россиянин уже вернулся в «Локомотив».Темы: Русская Испания Барселона Спорт