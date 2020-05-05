Футболист Фёдор Смолов вернулся в Испанию

Российский футболист Фёдор Смолов, покинувший Испанию во время пандемии коронавируса, вернулся и заявил, что хочет продолжить карьеру в «Сельте».
Игравший за «Локомотив» футболист Смолов перешёл в испанский клуб «Сельта» на правах аренды с возможностью выкупа в начале текущего года. Изначально договор был заключён до конца июня. В интервью TV Galicia Смолов заявил, что надеется остаться в «Сельте» на следующий сезон.
Сейчас Смолоду предстоит провести две недели на карантине и только потом он сможет приступить к тренировкам.Темы: Русская Испания Спорт