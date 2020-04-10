Футболист Денис Черышев рассказал, как нарушил карантин в Испании

«Сначала в Европе не воспринимали ситуацию всерьез. Позже, когда эпидемия началась в Италии, появились в голове плохие мысли. Но все равно в Испании до последнего думали, что пронесет. В первые дни карантина люди не сидели дома, а поехали в разные места: за город, на дачи. Это сказалось на распространении вируса. Сейчас уже все понимают, что надо сидеть дома. Обстановка напряженная. Сначала ввели карантин на две недели, потом продлили еще на 14 дней. Но срок вполне может увеличиться, так что никто не знает, что будет. Пока выходить можно только в аптеку или в ближайший магазин за продуктами», - цитирует Черышева «Спорт-Экспресс».

В середине марта футболиста заметил на улице на пробежке. "К сожалению, я не разобрался в ситуации. Был уверен, что карантин введен с понедельника, и не знал, что уже с воскресенья нельзя заниматься спортом на улице. Из-за незнания пошел бегать. Получается, ошибся, нарушил. Это было точно не специально: я просто стараюсь не смотреть новости в большом количестве, поэтому и пропустил информацию. После того случая сижу дома, не нарушаю", - признался спортсмен.

По его словам, в магазин он ходит только за едой, «но в маске и перчатках, как положено». «Да и то стараюсь не частить. У меня соседи — болельщики «Валенсии». Если они едут в супермаркет, то привозят продуктов и мне. А потом я им завожу», - рассказал футболист.

По информации Черышева, у игроков «Валенсии» нет симптомов вируса. «На прошлой неделе делали повторные анализы, которые показали, что все выздоровели. Я тоже сдавал тест на короновирус — все нормально», - добавил он.

Родители футболиста находятся в Мадриде. «Вроде недалеко, но увидеться нельзя. Раньше они часто приезжали ко мне в гости — тут всего полтора часа на поезде. Сейчас пока никак», - сказал Черышев.