Фильм о российском актёре с рассеянным склерозом победил на кинофестивале в Испании

Фестиваль документального и короткометражного кино SANT ANDREU DE LA BARCA завершился в Барселоне в минувшую субботу. В конкурсе принимали участие киноработы со всего мира на испанском и английском языках. Картина «Потеря тела» испанского режиссера Марка Надаля признана лучшим документальным фильмом.
Как сообщает портал park72, актер тюменского драматического театра Дмитрий Куклев, живущий с диагнозом «рассеянный склероз», стал главным героем картины. История лечения этого заболевания и реабилитации легли в основу будущего фильма. Дмитрию, как в кино, так и в жизни приходится совмещать работу и борьбу с болезнью. Фильм был снят в Тюмени в 2017 году совместно со специалистами медико-санитарной части «Нефтяник».
Идея создания фильма о людях с рассеянным склерозом родилась у Стеллы Анатольевны Сиверцевой. Много лет она занимается проблемами рассеянного склероза. В 2005 году на базе МСЧ «Нефтяник» был создан Тюменский областной Центр рассеянного склероза (ЦРС). Методы работы с больными в Центре РС помимо медикаментозного лечения, включают в себя и новые нестандартные формы немедикаментозного воздействия, такие как арт-терапия и музыкальная терапия.
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