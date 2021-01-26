Евросоюз готов к антироссийским санкциям

ЕС решил дать России время перед тем, как ответить санкциями на задержание известного российского оппозиционера Алексея Навального.
Как пишет «ИноСМИ» со ссылкой на испанскую газету El Pais, Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель предупредил, что страны ЕС «готовы ответить» и «принять соответствующие санкции», если Кремль продолжит свои репрессии в адрес оппозиции и гражданского общества. Боррель, который планирует приехать в Москву на следующей неделе, потребовал освободить Навального и более 3000 человек, задержанных в ходе протестов в минувшие выходные.
В понедельник министры иностранных дел стран Прибалтики прибыли на совет с твердой убежденностью в том, что пришло время ответить Москве. Перед встречей глава МИДа Литвы Габриэлюс Ландсбергис склонялся к тому, что следует отправить очень ясное и решительное послание Кремлю из-за задержания лидера оппозиции.
Навальный вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение после отравления, по данным различных независимых лабораторий, токсическим веществом военного назначения.
«Некоторые страны-члены высказали свою позицию, согласно которой следует дать адекватный ответ на арест Навального, — отметил Боррель. — Сегодня не было никаких конкретных предложений или решений по этому вопросу». Министр иностранных дел Германии Хайко Маас уточнил, что в ходе встречи было принято решение подождать следующих шагов российского правосудия. «Мы договорились дождаться решения суда и увидеть, освободят ли Алексея Навального после отбывания 30 суток, — сказал Маас. — Это ещё не конец». Российского активиста заключили под стражу на месяц, его обвиняют в нарушении условий предыдущего решения суда, согласно которому его приговорили к условному лишению свободы с испытательным сроком.
«Мы не исключаем никакого варианта ответа», — заявила министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лайя. Министр напомнила, что лидеры ЕС планируют всесторонне обсудить отношения с Россией на встрече, которая состоится в марте. По словам Борреля, это обсуждение делает еще более необходимым его визит в Кремль. Во время этого визита Боррель обсудит вопрос освобождения оппозиционеров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. «Я не согласен с утверждением о том, что, когда всё плохо, говорить не стоит. В этот момент как раз и нужно разговаривать», — заявил он. Боррель еще раз осудил аресты и полицейскую жестокость, назвав их «неприемлемыми».