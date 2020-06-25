Европы впервые помогла России принять сигнал из космоса

Европейские наземные станции впервые в истории приняли научные данные с российского космического аппарата, им стал "Спектр-РГ».
"Весной этого года российские наземные станции, обычно используемые для связи со "Спектром-РГ", находились в неблагоприятном для приема сигналов расположении из-за их географических координат. На выручку пришли эксперты Сети наземных станций ESA ... Это первый случай, когда наземные станции ESA принимали научные данные с российского космического аппарата", - говорится в релизе «Роскосмоса», который цитирует РИА Новости.
Данные с космической обсерватории "Спектр-РГ" отслеживались тремя из семи наземных станций сети ESTRACK (European Space Tracking network). С помощью трех 35-метровых параболических антенн, расположенных в Австралии, Испании и Аргентине, ученые провели 16 сеансов связи и приняли 6,5 гигабайт данных.
"Это успешное сотрудничество показало, что "Роскосмос" и ESA могут использовать свои технологии для общей работы, наглядно демонстрируя функциональную совместимость космических агентств", - отметили в российской корпорации.Темы: Русская Испания В мире