ЕС пока не планирует требовать прививку для получения шенгена

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Евросоюз пока не собирается менять политику выдачи шенгенских виз и делать вакцинацию от COVID-19 обязательным условием для их получения.
«В странах ЕС действуют временные ограничения на прием граждан из стран вне объединения (за исключением небольшого числа государств), что непосредственно влияет на выдачу виз. Но это не зависит от вакцинации, для получения визы в Европу прививка не требуется. В настоящий момент мы не можем заявить о каких-либо предстоящих изменениях в этой политике», — рассказал «Известиям» представитель пресс-службы Еврокомиссии.
Он пояснил, что сертификаты вакцинации могут быть полезны для туристов тем, что освободят от необходимости сдавать тесты и соблюдать карантин по приезде.
Ранее СМИ сообщили, что Евросоюз планирует введение вакцинных европаспортов, с привязыванием к ним в дальнейшем и выдачи шенгенских виз. Рассчитывать на посещение ЕС (да и многих других стран тоже) смогут только те граждане иностранных государств, включая Россию, которые продемонстрируют ковид-паспорта с отметкой о вакцинировании препаратами, сертифицированными в Европе, вероятнее всего, это будут Moderna и Pfizer. Российские Спутник-V и Вектор в числе сертифицированных ЕС не упоминались.