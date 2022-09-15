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Новости Испании » Новости » Русская Испания » Эксперты рассказали, как теперь нужно подаваться на шенген

Эксперты рассказали, как теперь нужно подаваться на шенген

14:00 15.09.2022

Специалисты Ассоциации туроператоров России рассказали, как и куда нужно подавать документы на шенген в сегодняшних реалиях. И сколько придётся ждать визу. 

С 12 сентября между Россией и ЕС приостановлено соглашение об упрощенном визовом режиме. Как на практике будут принимать документы и оформлять визы клиентам туроператорских компаний, участники рынка пока не знают. Туроператоры оценили шансы на получение шенгена до Нового года и дали несколько рекомендаций тем, кто получил визу или собирается это сделать.

Приостановление соглашения об укрощенном режиме значит, что граждане России будут получать шенгенские визы по общим условиям Визового кодекса ЕС.

Из основных: это увеличение визового сбора для взрослых с 35 до 80 евро, для детей 6‒12 лет — с 35 до 40 евро, увеличение стандартного срока рассмотрения заявления на визу с 10 до 15 дней, в отдельных случаях – до 45 дней, если потребуются дополнительные документы. Также понадобится больше документов обоснования целей поездки. Теперь нет возможности подать документы на срочную визу и будет сложнее получить многократный и «длинный» шенген.

Информация об увеличении суммы визового сбора уже опубликована на сайтах визовых центров нескольких стран ЕС – Франции, Испании, Италии, Германии.  По данным туроператоров, ровно такая же информация есть и у них. Никаких официальных разъяснений, как будет вестись прием документов от клиентов туроператоров, из консульств пока не поступило

«Мы получили общие сведения об изменениях в порядке оформления шенгенских виз с 12 сентября, которые также появились на сайте консульств и визовых центров. Изменения касаются увеличения оплаты сборов, времени обработки заявлений и предоставлении дополнительных документов на визу», – рассказали в «ВЕДИ ГРУПП».

В TEZ TOUR сообщили, что ожидают официального разъяснения в отношении изменений, вступивших в силу с 12 сентября, от визового центра и Генерального Консульства Греции.

«На данный момент известно только об увеличении размера консульского сбора до 80 евро и сроков рассмотрения обращений до 45 дней. Нет информация о критериях оценки заявителей и комплекте требуемых по новым правилам документов. До прояснения ситуации туроператор продолжит оказывать услуги путешественников в прежнем режиме», – отметили в TEZ TOUR.

В других туроператорских компаниях проинформировали о получении сообщения по изменению суммы визового сбора от консульства Болгарии – с короткой формулировкой, что виза стоит 80 евро. А также от консульства Венгрии – но уже в расширенном варианте, с пояснением того, что консульский сбор за оформление по всем категориям виз составит 80 евро, для детей в возрасте с 6 до 12 лет – 40 евро. Время обработки заявлений на получение визы — 15 календарных дней, оно может быть продлено максимум до 45 дней в отдельных и обоснованных случаях. Подтверждающие документы к заявлению на визу должны соответствовать положениям Визового кодекса.

Участники рынка отмечают, что очень надеются на получение детальной консульской информации от всех дипмиссий до конца текущей недели. Как говорит один из экспертов, в эти сроки консульства стран ЕС должны получить официальные инструкции, которые они запросили у МИД своих стран.

Подчеркнем, что жесткие рекомендации, которые Еврокомиссия представила 9 сентября, не являются все-таки «приказом», обязательным к исполнению всеми странами ЕС. Поэтому в любом случае идут консультации на национальном уровне, на основании которых консульства стран ЕС будут выстраивать свою обновленную визовую политику в России.

Несмотря на ужесточение риторики ЕС, некоторые страны продолжают выдавать визы россиянам. Значит, сохраняется и возможность путешествовать в Европу.

Как отмечают туроператоры, к списку лояльных стран ЕС, которые до настоящего момента оформляли и продолжают принимать документы на визы под туристические поездки, относятся Италия, Испания, Греция, Франция, Венгрия, Кипр (национальная виза, не шенген).

Больше не принимают документы от туристов Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды.

По информации участников рынка, в силу разных причин (например, из-за сокращения штатной численности консульства) сроки рассмотрения визовых заявлений россиян по факту уже увеличились еще до 12 сентября. В среднем рассмотрение документов занимает около четырех недель, но ситуация сильно разнится от консульства к консульству.

Так, консульство Венгрии в Москве в среднем оформляет визу за 15 календарных дней, консульство Греции – за 2,5 недели. При этом отдельные клиенты TEZ TOUR проходили все процедуры в греческом консульстве и за 5 дней.

Эксперты обращают внимание и на тот факт, что лояльность отдельных стран в визовом вопросе в итоге и привела к очередям на запись и более длительному ожиданию выхода визы именно в этих консульствах.

«Чем лояльней страна, тем дольше сроки получения паспорта ещё до приостановки соглашений, поскольку лояльность прямо перетекает в ажиотаж и очереди. К таким странам сейчас относятся Франция, Испания, Германия. Ещё на прошлой неделе сроки получения виз в такие страны были от полутора месяцев», – констатируют наблюдатели.

Участники туристического рынка предполагают, что средние сроки оформления шенгена после 12 сентября предположительно увеличатся еще на 7-10 дней. Поэтому минимальный срок для планирования поездки в Европу и получения визы составит не менее 1,5-2 месяцев.

Но лучше озаботиться получением визы и еще раньше – за 3-4 месяца до начала путешествия. Напомним, визовый кодекс ЕС позволяет подавать документы на шенгенскую визу за 6 месяцев до планируемой поездки

При этом эксперты добавляют: все это – прогнозы. Как на самом деле будет складываться ситуация, покажет только время.

«Согласно действующим положениям визового кодекса ЕС, заявления, поданные на рассмотрение сегодня, не могут выйти позже 27 октября. Но как это будет на самом деле, мы не знаем», – пояснили в одной из компаний.

Эксперты соглашаются с тем, что получить многократную визу станет тяжелее, особенно тем, у кого короткая визовая история.

«Претендовать на мультишенген, возможно смогут те, кто часто путешествует и правильно использует визы. Т.е. по итальянской визе большинство поездок приходится именно на Италию, по финской визе – именно в Финляндию и т.д.», – говорит один из участников рынка.

Визовые специалисты не исключают увеличения количества и доли LTV-виз – т.е. виз, действие которых распространяется только на ту страну, которая их выдала. Например, Франция может выдать трехгодовую визу, но она будет действовать только на территории Франции. Поехать по такой французской визе в другую страну шенгенской зоны будет уже нельзя.

По оценкам туроператоров, резкого роста количества отказов в визах для своих клиентов от консульств «лояльных» стран ЕС они не ждут. Но при этом более тщательно к визовому вопросу надо подходить и самим туристам.

«Чтобы минимизировать риск отказа, следует внимательно отнестись к требованиям Консульств и более тщательно готовить документы», – подчеркивают в компании «ВЕДИ ГРУПП».

В текущих условиях не стоит рисковать и с правилом первого въезда: желательно, чтобы это была страна, которая выдала шенген. Т.е. по новой итальянской визе, еще не открытой, лучше не пытаться въехать в другую страну шенгенской зоны.  За этим теперь будут внимательно следить.

«Если турист путешествует со свежей итальянской визой, то лучше, если он, например, из Стамбула полетит сразу в Италию, а с испанским шенгеном – в Испанию и т.п. Это поможет создать или продолжить положительную визовую историю», – говорит один из экспертов.

Добавим, что клиентам туроператоров будет в новых условиях проще получить шенгенскую визу, чем самостоятельным заявителям. Все просто: визовые специалисты туркомпаний правильно заполняют анкеты, а главное, предоставляют документы, подтверждающие цели поездки (ваучеры, авиабилеты и пр.).

По оценкам туроператоров, несмотря на объявленные ужесточения в визовом вопросе, подавать документы на шенген можно и нужно, в том числе, и при планах на поездку в Европу на новогодние праздники.

Время для оформления визы есть. Но поторопиться стоит: как было и до пандемии, чем ближе к Новому году, тем будет сложнее записаться на подачу документов на шенген.

Источник: АТОР

 

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