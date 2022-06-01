Эксперты оценили вероятность успеть сделать шенген до мая

У россиян еще есть шансы успеть получить шенгенскую визу и уехать на майские в Европу, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Но времени мало. Как отмечают участники рынка, при подаче документов на визу в последней декаде апреля паспорта выйдут уже только после майских праздников.

Выбор стран, куда в 2023 году можно обратиться за шенгеном, весьма ограничен. По информации туроператоров BSI Group, KMP Group и ICS Travel Group, еще есть шансы оформить до конца апреля шенгенские визы в Венгрию и Грецию. Несколько ниже эта вероятность при обращении в визовые центры Испании и Италии.

Ну и немного про цены. Сейчас комфортный авиабилет из Москвы в Барселону и обратно с вылетом 1 мая с пересадкой в Стамбуле обойдется от 406 тысяч рублей (больше 4,5 тысячи евро).