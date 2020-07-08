Эксперты рассказали, как россияне обходят запрет на международные полёты

В интервью радиостанции «Говорит Москва» исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе заявила, что некоторые граждане обходят запрет на международные перевозки «на свой страх и риск».

«В конституционных правах российских граждан никто не ограничивал. Есть какое-то сообщение международное даже при нынешних обстоятельствах, какое-то сильно ограниченное, но оно есть. Есть соседние страны. Казахстан, правда, уже закрылся опять на карантин, но Белоруссия открыта. Поэтому да, есть люди, которые на свой страх и риск принимают такое решение, летят, например, из Минска», - рассказала Ломидзе.

Однако, по её словам, в Испанию так въехать вряд ли получится: «Куда можно долететь? Например, Испания, Италия, Франция — основные страны Евросоюза — с российским паспортом и с туристической визой, даже если она стоит, они не примут. Они не открыты для стран «третьего круга», в том числе для России. Сначала они открываются для ближайших, соседних, потом следующий круг — страны, входящие в Евросоюз, а потом третий, обширный круг, условно — весь остальной мир. Въехать с туристической визой в те страны, пока не объявили режим открытости, не получится. Турция сказала, что мы готовы принимать российских граждан, в Турцию получится, в Болгарию. Там нет карантина».