Эксперт: заблокировать испанскую недвижимость россиян легко, но это единичные случаи

Заблокировать испанскую недвижимость россиян, попавших под санкции или замешанных в отмывании денег, вообще не проблема, заявил генеральный секретарь Международного центра регистрационного права (CINDER) Альфонсо Кандау в интервью агентству EFE.

Он объяснил, что действующее законодательство позволяет на основании полицейского распоряжения заблокировать любые операции с объектом недвижимости на время выяснения всех обстоятельств: как он приобретался, откуда эти деньги, уплачены ли налоги и т.д.

По его словам, подразделение по борьбе с отмыванием денег тесно сотрудничает с разведывательным управлением и «целыми днями» ищет подозрительные объекты. Кандау подчеркнул, что сейчас всё «очень технологично», поэтому выявить такие объекты и собрать доказательную базу не составляет труда.

Он также рассказал, что Испания уже заблокировала все активы попавших под санкции россиян и их подставных лиц. Но «их очень мало по сравнению с числом русских в Испании». Сколько именно не сказал.