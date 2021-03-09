Эксперт: весной Европа точно не откроется для россиян

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В ближайшее время не стоит ждать открытия шенгенской зоны для туристов из России, уверен президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев.
«Ближайшие месяцы страны Европейского союза, скорее всего, не примут решения об открытии границ. Март, апрель, май – в течение этого времени Шенгена можно не ждать. Возможно, летом начнут выдаваться визы и будут открыты общие границы Шенгена. Может быть, какие-то межгосударственные соглашения с отдельными странами помогут убыстрить этот процесс. Мы пока не видим, что Италия, Франция, Испания готовы принимать россиян, хотя традиционно они пользуются большим спросом среди российских путешественников», - заявил Игнатьев на брифинге в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей».
Ранее агентство ТАСС со ссылкой на исполнительного вице-председателя туристической ассоциации Exceltur Хосе Луиса Сореду сообщило, что испанский туристический сектор просит поскорее открыть страну для россиян.