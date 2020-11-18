Эксперт: Майорка — недооценённое направление для русских туристов

Майорка значительно уступает Каталонии по числу привлечённых туристов из России. А между тем остров идеально подходит для отдыха и отвечает всем требованиям этой категории туристов, считают эксперты. Не хватает рекламы.

«Майорка — одно из лучших в мире направлений для пляжного отдыха. Это то, что ищут 99% россиян, которые едут в Испанию. Однако очень немногие выбирают остров и предпочитают другие направления, особенно Каталонию. Причина очень проста: за последние 25 лет Майорку никак не продвигали ни в Москве, ни в остальной России», - заявил изданию Mallorcadiario.com Мелен Улютюрк, генеральный директор туристической группы Anex Tour, которая в основном работает с клиентами из России, Германии и Украины.

«Россияне ищут в первую очередь солнце и пляж. Что может быть лучше для этого, чем Майорка? Мы живем в месте, которое может предложить этим клиентам, помимо прекрасного климата, одни из лучших пляжей в мире», - подчёркивает эксперт.

В 2018 году Майорка приняла около 60 тысяч российских туристов. В 2019 году — уже 85 тысяч. Были большие планы на 2020 год. Майорка готовилась принять 150 тысяч россиян. Но всё испортила пандемия.

Каталонию за год посетили 700 тысяч россиян, Мадрид — 150 тысяч, Аликанте — 120 тысяч, Тенерифе — 100 тысяч, а Малагу — 80 тысяч. По словам собеседника издания, успех тут напрямую зависит о того, есть у региона представительство в Москве или нет. Он предлагает брать пример с Каталонии. «Каталония продвигала себя в России еще до того, как Испания стала популярным направлением. Фактически организация Turespaña, главное рекламное оружие, доступное правительству через государственного секретаря по туризму, появилась в России только два десятилетия назад, через пять лет после того, как туда пришли представители Каталонии».

У Балеарских островов «нет даже собственного стенда на туристических ярмарках, проводимых в России», сетует эксперт. Их присутствие на таких мероприятиях ограничено каким-нибудь столом, который является частью экспозиции Turespaña. «Это почти ничего не даёт», - говорит он.