Эксперт: Испания к июню может открыть прямые рейсы для россиян

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Испания может открыть прямые рейсы для российских туристов, считает вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.
«Вполне возможно, что к сезону, к июню, помимо Турции, откроются для нас, конечно по регламенту с особым порядком, и страны Средиземноморья. Заявляют об этом власти Испании, власти Греции. Кипр говорит о том, что в будущем он будет готов», — рассказал URA.RU Барзыкин. По его словам, Испания будет готова вернуть прямое авиасообщение с Россией, так как эпидемиологическая обстановка в РФ выглядит лучше, чем в других европейских странах.
Как ранее сообщала Noticia.ru, авиакомпания S7 Airlines анонсировала еженедельные чартерные рейсы из Москвы в Малагу. Они будут выполняться каждую неделю по пятницам с 19 февраля.