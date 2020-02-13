Экипаж задержанного в Испании российского судна вернут домой

Экипаж российского судна "Северная земля" Мурманского морского пароходства (ММП), которое арестовали за долги в мае 2018 года в порту Испании, репатриируют в Россию.
Аукцион по продаже сухогруза за долги не состоялся, он останется в порту, сообщил ТАСС координатор Международной федерации транспортных рабочих Сергей Фишов.
"13 февраля моряков собираются репатриировать, они должны выехать из Испании. Судно не продано на аукционе, аукцион не состоялся. Сейчас оно отдано порту [испанского города] Авилес, порт ставит там свою команду. Будет принудительная продажа судна", - сказал Фишов.
Он добавил, что возвращением моряков в Россию занимается ММП. Администрация порта Авилес, по словам Фишова, уже пыталась продать судно на аукционе в январе, однако покупателей на лот не нашлось.
Ранее в администрации портов Авилеса ТАСС сообщали, что изначально за судно хотели получить €3,8 млн (более 265 млн рублей), однако не нашли желающих. Повторно судно хотят продать по цене почти в два раза ниже - за €2 млн (около 139,5 млн рублей), однако, как отмечал начальник отдела эксплуатации и портового обслуживания портовых властей Авилеса Луис Антонио Альварес, в порту готовы снизить и эту цену. По словам Альвареса, на борту судна находятся 15 российских моряков.Темы: Русская Испания