Доктор Блюм отказался от добровольной экстрадиции в Россию

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Врач Евгений Блюм, обвиняемый в хищении денег у сноубордистки Марии Чаадаевой (в девичестве – Комиссаровой) и задержанный в Испании, освобожден под подписку о невыезде.
Как сообщили РИА Новости в Национальном суде Испании, Блюм отказался от добровольной экстрадиции в Россию и был отпущен до рассмотрения дела по существу Национальным судом. "Он дал показания дежурному судье центрального следственного суда №6. В случаях когда речь идет о задержании лиц, объявленных в международный розыск, их спрашивают, хотят ли они добровольной выдачи странам, которые требуют экстрадиции. Он сказал, что нет, сказал, что живет в Испании, что у него клиника. Обычно в таких случаях отпускают при ограничительных мерах. Он должен периодически отмечаться в суде и ему запрещено покидать территорию Испании", - рассказали в суде.
В течение 40 дней Россия должна представить документы для запроса экстрадиции, после этого Национальный суд будет рассматривать вопрос о выдаче Блюма по существу.