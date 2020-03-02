Для задержанной на Тенерифе переводчицы из России нашли адвоката

Фонд защиты национальных ценностей нашел испанских адвокатов для защиты россиянки Олеси Красиловой, задержанной на испанском острове Тенерифе (автономное сообщество Канарские острова) по запросу США. Об этом в своем телеграм-канале в понедельник сообщил глава фонда Александр Малькевич.
"Я обещал, что мы будем заниматься судьбой россиянки Олеси Красиловой. <...> Найдены испанские адвокаты, и они приступили к работе. Вылетают сегодня на Тенерифе, мы держим с ними связь", - цитирует Малькевича ТАСС.
По его словам, в субботу Олеся разговаривала со своей мамой Антониной.
"[Олеся] рассказала, что она не понимает, что произошло: у нее не было доступа ни к какой информации, и ничего такого она не делала. Также рассказала, что у нее отняли все вещи. На позавчера у нее не было одежды и денег. Ей был назначен бесплатный адвокат, который, по словам Олеси, даже рта не открыл", - подчеркнул глава фонда.Темы: Русская Испания