Денежные переводы из Испании по выгодному курсу

В Испании начал работать онлайн-сервис международных денежных переводов KoronaPay. Через мобильное приложение можно отправить деньги по выгодному курсу в десятки стран, в том числе в Россию, Украину, Беларусь, Казахстан, Молдову.

Каждому из нас время от времени бывает нужно сделать денежный перевод– помочь родным, сделать подарок, одолжить на время. При этом хотелось бы, чтобы деньги пришли к получателю как можно быстрее, комиссия за перевод была как можно меньше, а процесс отправки был максимально простым и удобным.

Совсем недавно все это были просто мечты. Обычно перевод шел в течение пары банковских дней, комиссия достигала 5-6%, а поход в финансовый офис отнимал несколько часов.

Новые технологии изменили всё. Теперь, чтобы перевести деньги из Испании, например, в Россию, Украину (и еще порядка 50 стран) вам понадобятся только три вещи: банковская карта, выпущенная любым европейским банком, смартфон с испанским номером (+34) и установленное на нем мобильное приложение KoronaPay.

Сервис KoronaPay работает на рынке денежных переводов с 2003 года, а его мобильным приложением сегодня пользуются более 10 миллионов человек по всему миру. Они высоко ценят KoronaPay за надежность, скорость и удобство. Ну и, конечно, за возможность отправлять деньги с тарифом 0% – сервис не взимает комиссию за свои услуги (кроме переводов евро – евро) и устанавливает самый лучший на рынке курс конвертации валюты. Ознакомьтесь с отзывами пользователей KoronaPay на Trustpilot, App Store и Play Market и убедитесь сами.

Отправить деньги онлайн в приложении KoronaPay можно с дебетовых или кредитных карт VISA, Mastercard и Maestro любого европейского банка. Валюта оплаты в Испании – евро, а вот валютой перевода (той, что будет направлено вашему получателю) могут быть евро, доллары, гривны или рубли. Это зависит от страны, куда направлен перевод.

Например, вам нужно перевести деньги без комиссии из Испании в Россию. С вашей банковской карты будет списана сумма в евро, а ваш адресат получит ее на свою карту – в рублях. Также при переводе денег в Россию вашему получателю будут доступны евро, доллары США или рубли – если он предпочтет наличные и посетит офис банка.

Это удобно не только вам, но и вашим получателям: отправить перевод на карту можно не вставая с дивана. Нужно просто установить на свой смартфон приложение KoronaPay. Оно доступно для бесплатного скачивания по ссылкам в App Store и Google Play.