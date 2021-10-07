Чеченца, обвиняемого в убийстве в Льорет-де-Мар, выдадут Италии

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Обвиняемый в убийстве итальянца в Испании россиянин - уроженец Чечни Расул Бисултанов - будет передан итальянским властям. Об этом сообщила пресс-служба МИД Италии.
Бисултанов подозревается в убийстве итальянца Никколо Чатти 13 августа 2017 года в курортном испанском городе Льорет-де-Мар, напоминает ТАСС. Предположительно, Бисултанов нанес Чатти смертельный удар во время потасовки.
"Разрешение на передачу следует за европейским ордером на арест, выданным прокуратурой Рима в 2020 году, на основании которого власти Германии задержали гражданина России на своей территории 3 августа", - отмечается в заявлении.
Как пишет газета Corriere della Sera, Бисултанов после происшествия провел четыре года в тюрьме в Испании в ожидании суда, который должен был состояться 26 ноября. В июне он был освобожден с обязательством отмечаться раз в неделю у испанских правоохранительных органов. 3 августа он был задержан в Келе (Германия), но получил разрешение вернуться во Францию, где его семья проживает в статусе политических беженцев, для продления срока действия некоторых документов.