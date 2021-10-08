Боррель: Москве придется договариваться со всей Европой по газовым вопросам

Последние новости Испании на русском языке
Российский МИД предпочитает вести переговоры с отдельными странами ЕС, а не с организацией в целом, но Москве придется говорить с "единой Европой" как с институтом, если странам-членам удастся договориться о совместных закупках газа, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
"Мы не можем сказать, что мы не хотим говорить с Россией. Но (глава МИД РФ Сергей) Лавров довольно четко сказал, что он хочет говорить со странами один на один, но не хочет говорить с нами, с институтом. Но если мы создадим большой пул по закупкам газа и будем вести переговоры о закупках газа, как по закупкам вакцины, нравится ему или нет, он должен будет говорить с ЕС. Дай бог, чтобы мы это сделали", - заявил Боррель на Новом экономическом форуме в Мадриде. Его слова приводит РИА Новости.
Он признал, что Россия имеет "огромное значение для Европы", а значит, "надо искать сбалансированную позицию" в отношениях с Москвой.
"Отношения сейчас очень сложные, возможно, самые сложные, чем когда-либо. Посмотрим, что будет с газовым кризисом. Является ли она (Россия – ред.) ускорителем или модератором кризиса. Но с Россией - нравится нам или нет - мы должны взаимодействовать. Мы должны пытаться действовать вместе на многих направлениях", - сказал Боррель.