Белоруссия пытается объявить в международный розыск бывшего посла в Испании

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Генпрокуратура Белоруссии добивается объявления члена президиума Координационного совета оппозиции Павла Латушко в международный розыск, сообщается в Telegram-канале ведомства. Она направила соответствующий пакет документов в Национальное центральное бюро Интерпола в республике. Латушко был послом Белоруссии в Польше, во Франции, Испании и Португалии, занимал должность министра культуры.
Как сообщает РБК, его обвинили в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, создании экстремистского формирования и руководства им, а также призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности. С санкции прокурора Латушко заочно арестован, сообщает ведомство.
В марте 2019 года Латушко был назначен директором Национального академического театра имени Янки Купалы. В августе 2020 года Латушко уволили, после того как он поддержал протестующих против президента Александра Лукашенко. После того как Латушко вошел в президиум координационного совета оппозиции, Лукашенко заявил, что бывший министр пересек красную линию и ответит по закону. В сентябре Латушко был лишен ранга посла. С того же месяца он находится за границей.