Банк Santander больше не обслуживает карты UnionPay

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Один из крупнейших испанских банков Santander прекратил обслуживание карт с системой UnionPay, выпущенных российскими банками, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
"Santander больше не будет обслуживать карты UnionPay российских банков. Это решение было принято в рамках общей санкционной политики Santander по отношению к России", - заявил РИА Новости сотрудник пресс-службы.
Он сообщил, что это решение было принято "совсем недавно", и его исполнение уже происходит на местах по всей стране.