Авиакомпания «Северный ветер» будет дважды в неделю выполнять рейс Пермь — Барселона

Федеральное агентство воздушного транспорта выдало авиакомпании «Северный ветер» допуск на выполнение регулярных рейсов Пермь — Барселона. Соответствующий приказ размещен на сайте ведомства. Как указано в документе, перелеты будут осуществляться два раза в неделю.
Как напоминает «Коммерсант», ранее из Перми в Испанию осуществлялось по три чартерных рейса в десять дней, в начале 2015 года количество перелетов сократилось до одного в десять дней. Позже полетная программа по этому направлению полностью прекратилась. Авиаперевозчики каждый год заявлялись на выполнение рейсов из столицы Прикамья в Испанию, однако ни одного чартера выполнено не было. В конце сентября краевой минтранс предложил в 2021 году вновь открыть это авианаправление и заявил о намерении субсидировать данные рейсы. Однако в опубликованном позже проекте регионального бюджета на 2021 год и плановый период 2022—2023 годов субсидии для рейсов из Перми в Барселону не предусмотрены.
Также «Северный ветер» получил разрешение на регулярные перелеты Пермь — Стамбул два раза в неделю.
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