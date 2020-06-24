Авиакомпания Air Europa может ввести прямой рейс Мадрид-Тбилиси

Испанская авиакомпания Air Europa может начать выполнять прямые полеты между Тбилиси и Мадридом, заявил посол Грузии в Испании Илья Гиоргадзе. По его словам, в этом заинтересованы как Грузия, так и Испания.
Новый прямой рейс обсудили министр туризма Испании и министр экономики Грузии на переговорах в преддверии визита грузинской делегации в Испанию, который запланирован на середину июля. «В ходе визита в Мадрид также планируется проведение встречи министра экономики Грузии с министром транспорта Испании, и в ходе нее как раз и будут обсуждаться вопросы сотрудничества в авиационной сфере» - заявил Гиоргадзе.Темы: Русская Испания Мадрид