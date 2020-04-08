Ассоциация туроператоров: «Аэрофлот» перестал возвращать деньги за билеты

Авиакомпания «Аэрофлот» остановила процедуру возврата средств по аннулированным авиабилетам, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Система перевозчика технически не дает оформить как добровольный, так и вынужденный возврат билетов. Авиакомпания пока не разъяснила произошедшие изменения, говорится в сообщении АТОР.
Партнеры «Аэрофлота» сообщают, что перевозчик закрыл техническую возможность оформлять возвраты за аннулированные билеты. Такая опция в системе перевозчика была еще на прошлой неделе. Агенты могли оформлять возвраты из собственных средств, после чего получали деньги от авиакомпании.
«Аэрофлот» пока не объяснил агентам новую технологию возврата денежных средств. Фактически, на данный момент перевозчик просто приостановил выполнение своих обязательств перед потребителем, не объявляя это официально, а просто закрыв технически такую возможность.
Эксперты не исключают, что «Аэрофлот» пойдет по пути других перевозчиков – вместо денежных средств пассажиры будут получать ваучеры на будущие перелеты. Ранее такие ваучеры санкционировала IATA.
Еще одно предположение: перевозчик будет возвращать деньги пассажирам без участия агентов. Точную информацию можно будет узнать только после того, как «Аэрофлот» подготовит новый регламент, отмечает АТОР.
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