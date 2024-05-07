Аналитики: в Испании нелегально живут 8554 россиянина 

Аналитический центр Funcas сообщает, что по итогам 2023 года в Испании насчиталось 686 тыс. нелегалов.

Учитывая тенденцию к увеличению числа мигрантов, это число уже перевалило за 700 тыс., предположили в организации. Всего же в Испании в начале года было зафиксировано 4,1 млн иностранцев, а сейчас их должно быть уже 4,4 млн, отметили в Funcas.

Среди нелегалов больше всего латиноамериканцев, особенно колумбийцев (210 тысяч). Число нелегально проживающих в Испании россиян Funcas оценивает в 8554.