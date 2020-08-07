Алексей Панин получил ВНЖ в Испании

Скандальный российский актер Алексей Панин, не скрывавший своего желания уехать из России, сообщил о получении вида на жительство в Испании. В своем Instagram артист опубликовал свое фото вместе с загранпаспортом.
По словам Панина, от радости он даже вчера напился, передает «Росбалт». «Не пил два месяца, но получение ВНЖ стало большим поводом», — написал актер, отметив, что он теперь свободен, несмотря на то, что в большинстве стран для россиян «границы закрыты» из-за ситуации с коронавирусом.Темы: Русская Испания Торревьеха