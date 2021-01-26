Акция в поддержку Навального собрала 200 человек в Барселоне

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Около 200 человек собрались в минувшую субботу в Барселоне, чтобы потребовать освобождения российского политика Алексея Навального, передает информационное агентство EFE.
Участники акции собрались на площади Университат-де-Барселона. По информации EFE, организаторами протестов стали члены русской диаспоры в Барселоне. Они выразили свое опасение за жизнь Навального, который, по их словам, снова оказался в руках российских властей.
Ранее правительство Испании прокомментировало массовые акции в поддержку Навального, которые прошли в минувшие выходные в разных городах России. «Испания с тревогой наблюдает за ситуацией в России и глубоко сожалеет о чрезмерном использовании силы и задержаниях граждан, которые участвовали в протестах в поддержку Алексея Навального. И призывает к соблюдению его прав и немедленному освобождению», - говорится в сообщении, опубликованном 24 января в официальном аккаунте МИД Испании в Twitter.