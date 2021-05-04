Жительница Аликанте захватила квартиру соседки, пока та была у врача

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В Аликанте задержана девушка, которая проникла в квартиру своей пожилой соседки и закрылась там, пока пенсионерка была в больницу.
22-летняя девушка жила в этом же доме со своей мамой. Но вскоре отношения между ними испортились и дочь решила съехать. Сначала она подобрала подходящую, на ее взгляд, квартиру по соседству. Там жила 81-летняя женщина. Как утверждает захватчица, она была уверена, что пенсионерка умерла, а квартира пустует. Девушка вызвала слесаря и заплатила ему 500 евро за взлом.
Все это происходило, пока пожилая женщина, которая страдает тяжелым заболеванием, была на процедурах в больнице. Когда она вернулась, квартира уже была оккупирована. Пенсионерка вызвала полицию, которая задержала девушку.