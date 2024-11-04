Жители Барселоны получают метеорологические предупреждения

В Барселоне и её окрестностях ожидаются ливни, возможны оползни и подтопления. Людей просят соблюдать меры предосторожности и по возможности ограничить своё передвижение, даже если дождя нет.

А в Валенсии море начинает возвращать тела. Первые найдены на пляжах муниципалитетов Суэка, Эль-Салер, Пинедо. Пока опознать их не получилось. Течения пронесли тела на много километров, при них нет никаких документов, а большинство вообще без одежды. Спасатели говорят, что, вероятно, немало страшных находок ещё предстоит сделать в районе озера Альбуфера. Там нет таких волн и много растительности, которая задерживает тела.

Власти обратились к жителям Валенсии с просьбой по возможности не ходить на работу и перейти на удалёнку. Это необходимо как для обеспечения безопасности, так и для того, чтобы не мешать восстановительным работам и не перегружать инфраструктуру. Занятия в школах сегодня отменены.

Тем временем король прокомментировал агрессию толпы. Правительство тоже… Комментируя инцидент в Пайпорте, где пострадавшие от наводнения закидали делегацию грязью и палками, Фелипе заявил, что понимает «гнев и смятение людей». Ведь они столкнулись с бедой и ждут помощи, при этом не все понимают, как это работает.

В правительстве же попытались объяснить, почему премьер так спешно покинул неприятное место. Всё просто: Санчеса эвакуировала служба безопасности, так как обстановка накалялась. Но с премьером всё в порядке, успокоили в правительстве. Выдыхаем… Ранее сам Санчес, комментируя инцидент, заявил, что не отступит, несмотря на «агрессивных маргиналов».