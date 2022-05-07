Жертвами взрыва в центре Мадрида стали два человека

Два человека погибли и 18 пострадали при взрыве бытового газа в жилом доме с центре Мадриде.

Как ранее сообщала noticia.ru, взрыв произошёл около 13:30 на последнем этаже четырёхэтажного дома. Адрес: улица Генерал Пардиньяс, 35 (район Саламанка).

В результате пострадали 18 человек, состояние одного из которых оценивается как тяжелое. Пятерым потребовалась госпитализация. В том числе беременной женщине и 10-летней девочке.

Погибли двое молодых людей в возрасте 21 и 27 лет. Сообщается, что во время взрыва они находились внутри здания и занимались ремонтом коммуникаций.