Женщина с симптомами коронавируса сбежала от медиков в Вальядолиде

В Вальядолиде женщина, прилетевшая в Испанию из Китая, сбежала от медиков, которые заподозрили у неё коронавирус. Вскоре беглянку поймали и взяли у неё анализы, которые показали отрицательный результат.
На протяжении нескольких дней женщину тошнило и рвало. Были и другие симптомы, характерные для коронавируса. Учитывая, что она прилетела из Шанхая, местные власти направили в бар, где женщина проводила время, бригаду экстренных служб в защитных костюмах. Однако женщина, воспользовавшись неразберихой, уехала из бара на такси.
Позже женщину нашли и отвезли в госпиталь, где провели необходимые лабораторные исследования.