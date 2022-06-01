Землетрясение в Марокко затронуло юг Испании

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Разрушительное землетрясение, которое произошло этой ночью в Марокко, ощущалось и в южных регионах Испании.
Служба спасения 112 получила десятки обращений из Уэльвы, Севильи, Малаги и Хаэна. Однако о пострадавших и разрушениях не сообщается.
В Марокко погибли более 630 человек. Землетрясение длилось несколько минут, но его сила составила 7 баллов по шкале Рихтера.
Ранее мы писали о самых сейсмически нестабильных городах Испании.
На гифке — обрушение жилого дома в Марракеше