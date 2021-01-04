Здоровая 21-летняя девушка умерла от коронавируса в Испании

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На Канарских островах от коронавируса скончалась 21-летняя девушка без каких-либо хронических заболеваний. Как сообщают местные СМИ со ссылкой на региональное Министерство здравоохранения, она заразилась от своих родственников.
Считается, что от ковида умирают либо пожилые люди, либо пациенты с тяжёлыми хроническими заболеваниями. Но в Испании с начала пандемии по 29 декабря 2020 года от COVID-19 скончались уже 60 молодых людей в возрасте от 15 до 29 лет. И 18 человек младше 18 лет. Таковы данные Института Карлоса III, подконтрольного Минздраву.
Что касается Канарских островов, то здесь зарегистрировано 135 новых случаев коронавируса за последние 24 часа, а общее число заболевших с начала пандемии составило 27 617.