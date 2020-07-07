Задержана женщина, жестоко избившая мужчину на улице в Барселоне

Видео нападения, которое произошло утром 2 июля, попало в социальные сети. В районе Оспиталет-де-Льобрегат (Барселона) женщина толкает мужчину и, когда тот падает, продолжает наносить ему удары, в том числе по голове.
Избиение длилось около минуты и было жестоким: женщина наступала жертве на голову, ломая нос каблуком, и била по ребрам, пока мужчина не потерял сознание. Соседи, ставшие свидетелями происходящего, позвонили в полицию. После этого нападавшая была задержана: ею оказалась 33-летняя женщина из Гондураса.
Сообщается, что пострадавший был знаком с женщиной, однако они не были связаны никакими отношениями. По-прежнему не ясно, что стало причиной ссоры. Мужчина был доставлен в больницу в тяжелом состоянии с ранами на теле и лице, сейчас он уже приходит в себя, угрозы для жизни нет. Женщина ожидает суда, ее обвиняют в причинении травм, однако не исключено, что обвинение будет переквалифицировано в покушение на убийство.Темы: Происшествия Оспиталет-де-Льобрегат