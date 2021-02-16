Задержан испанский рэпер, забаррикадировавшийся в университете Лериды

Сотрудники правоохранительных органов задержали во вторник утром рэпера Пабло Хаселя, который забаррикадировался в Государственном университете Лериды, чтобы избежать ареста. Ранее он был приговорен к девяти месяцам тюремного заключения за песни и посты в соцсетях, где критиковал монархию и полицию. Его признали виновным в восхвалении терроризма и оскорблении испанской короны и других государственных институтов. На защиту музыканта встали более 200 представителей творческой интеллигенции, среди которых режиссер Педро Альмодовар и актер Хавьер Бардем.
Хасель заперся в здании университета в понедельник вместе с группой единомышленников. Полиции удалось без труда добраться до рэпера, несмотря на баррикады: сдвинутые столы, скамейки и стулья.
"Это проявление солидарности со стороны людей, которые понимают, что это нападение не только на меня, но и на наши фундаментальные демократические свободы. Государство постоянно подавляет свободы. Столкнувшись с агрессией против нас, мы должны дать коллективный ответ вместо того, чтобы молчать, скрестив руки перед лицом таких нападений. Сегодняшние события - это призыв организовать нашу солидарность, оказать давление на улицах и выразить протест, чтобы остановить это насилие», - заявил Хасель, которого цитирует Euronews.
Рэпер называл представителей королевского дома Испании паразитами, мафиози, ворами и преступной бандой, в своих сообщениях в Twitter он писал, что требует положить конец "фашистской монархии" и гордится теми, кто отвечает на агрессию полиции, обвиняя полицейских в убийстве мигрантов.
На защиту музыканта встали более 200 представителей творческой интеллигенции, среди которых режиссер Педро Альмодовар и актер Хавьер Бардем. Они подписали петицию с требованием прекратить преследование Хаселя.
В 2018 году другой испанский рэпер, известный под сценическим псевдонимом Valtonyc, был приговорен в Испании к 3,5 годам тюрьмы, но бежал в Бельгию. Его тоже признали виновным в прославлении терроризма, угрозах королевской семье и известным политическим деятелям. Он был объявлен в розыск, но Бельгия отказалась выдавать музыканта. Как сообщала noticia.ru, Вальтоник подал на Испанию иск в Европейский суд по правам человека. По мнению рэпера, испанское государство нарушило его право на свободу слова.