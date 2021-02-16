Задержан испанский рэпер, забаррикадировавшийся в университете Лериды

Сотрудники правоохранительных органов задержали во вторник утром рэпера Пабло Хаселя, который забаррикадировался в Государственном университете Лериды, чтобы избежать ареста. Ранее он был приговорен к девяти месяцам тюремного заключения за песни и посты в соцсетях, где критиковал монархию и полицию. Его признали виновным в восхвалении терроризма и оскорблении испанской короны и других государственных институтов. На защиту музыканта встали более 200 представителей творческой интеллигенции, среди которых режиссер Педро Альмодовар и актер Хавьер Бардем.