За кражу багажа задержаны 14 работников аэропорта Тенерифе

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14 работников аэропорта Sur-Reina Sofía подозревают в краже вещей из чемоданов. Операцию решили провести из-за роста числа заявлений и жалоб со стороны путешественников.
Выяснилось, что задержанные, пользуясь служебным положением, взламывали молнии и открывали багаж, уже находящийся в самолёте. Забирали всё ценное: украшения, телефоны, часы, гаджеты. Потом закрывали чемодан, стараясь не оставлять следов. Стоимость найденных при обыске вещей — почти 2 миллиона евро.