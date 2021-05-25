За год в Испании исчезли 803 ребенка

Последние новости Испании на русском языке
За год в Испании пропали без вести 803 ребенка. В 2020 году, несмотря на пандемию и связанные с ней ограничения, эта цифра не уменьшилась. Об этом сообщает фонд ANAR во вторник.
В большинстве случаев дети сами убегают из дома. На побеги приходится почти 65% всех случаев исчезновения несовершеннолетних. Но каждого пятого ребенка выгнали из дома. Похищения составляют 8,5% (в том числе кем-то из родителей). 5,6% детей теряются случайно. И только 1% случаев официально связан с откровенным криминалом.
В фонде также составили портрет среднестатистического потерявшегося ребенка. Это мальчик, подросток, в возрасте от 13 до 17 лет, с испанским гражданством.
Представитель ANAR Foundation Диана Диас напомнила, что существует номер единой европейской горячей линии: 116000. Туда можно бесплатно звонить круглосуточно. Там консультируют психологи, юристы, социальные работники. Они тесно сотрудничают с правоохранительными органами.